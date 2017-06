Endover kogus endise Mereakadeemia hoone ümberehituseks üle kuue miljoni euro

Võlakirjade emitendiks on Vega Residents OÜ, mis on Lasnamäele rajatava ligi 300 korteriga 12-korruselise hoone arendamiseks loodud projektiettevõte, vahendab Äripäev. Mereakadeemia endise hoone arendusega tekib Tallinnasse juurde ligi 15 000 ruutmeetrit uut elupinda.

«Võlakirjaemissiooni eesmärgiks oli siseneda kapitaliturgudele ja pakkuda investoritele võimalust osaleda ainulaadse elamukinnisvara arenduses – kaasates neid Eesti suurimasse korterelamu arendusprotsessi,» sõnas Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud nii Eesti, Läti kui Leedu investoreid kaasanud protsessi osas.

«Kinnisvaraarendaja seisukohalt on see julge ja uuenduslik samm, sest Eesti äritegevus ei hiilga oma finantssügavusega – siin otsitakse kapitali peamiselt pankadest. Endoveri Vega projekt on unikaalne, sest finantseeriti sajaprotsendiliselt läbi kapitaliturgude,» märkis Redgate Capitali juhatuse liige Aare Tammemäe.

