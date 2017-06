Ratas kohtumisel SEBi juhtidega: Rootsi pankade kohalolek on meie majandusele väga oluline

«Rootsi pankade kohalolek on meie majanduse stabiilsusele väga oluline. Samuti on Rootsil väga oluline roll Eesti välisinvesteeringute lähtekohana,» sõnas Ratas.

Rääkides Eesti fiskaalpoliitikast ja majandusest, ütles peaminister Ratas, et valitsus jälgib riigieelarve struktuurset tasakaalu mitte ühe aasta lõikes vaid nelja aasta keskmisena. «Uus reegel võimaldab teha strateegilisi investeeringuid mahus kuni 0,5 protsenti SKPst aastas.»

SEB juhtide kohtumine peaminister Ratasega. Foto: Jürgen Randma/riigikantselei

«Eesti majandus kasvas aasta esimeses kvartalis 4,4 protsenti, mis on väga hea tulemus. Samas ei saa me jääda lootma, et kasv jätkub automaatselt, vaid peame pidevalt tegema tööd majanduskasvu tugevdamiseks ning ettevõtluskeskkonna parandamiseks,» lisas peaminister.

Tutvustades Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete, tõi Ratas välja, et eesistujana on Eestil plaanis rõhutada avatud ja turvalise Euroopa olulisust.

«Eesti saab jagada oma e-teenuste ja digitaalse ühiskonna toimimise kogemusi teiste liikmesriikidega. Meie eesmärk on, et andmete vabast liikumisest saaks ELi viies põhivabadus,» toonitas Ratas.