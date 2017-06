Rene Kuulmanni pankroti kuulutamine jõustus lõplikult

Harju maakohus kuulutas Kuulmanni pankroti välja 2016. aasta novembris võlausaldaja Svenska Handelsbanker AB Eesti filiaali avalduse alusel. Kohtu määrusest nähtub, et Kuulmanni võlgnevus pankrotiavalduse esitaja ees oli üle 8,5 miljoni euro.

«Ajutine haldur tuvastas, et võlgniku maksejõuetus on püsiva iseloomuga, sest olemasoleva vara väärtusega 817 356 eurot arvelt ei ole võimalik rahuldada võlausaldajate nõudeid, mida on teadaolevalt vähemalt 13 249 697,50 eurot,» seisab maakohtu määruses.

Kuulmann maakohtu lahendiga ei nõustunud ja vaidlustas selle Tallinna ringkonnakohtus, mis jättis aga tänavu aprillis maakohtu määruse jõusse. Seejärel pöörduski Kuulmann määruskaebusega riigikohtusse, mis ei võtnud seda aga teisipäeval menetlusse. Seega jõustus Kuulmanni pankroti kuulutamine lõplikult.

Rene Kuulmann on tuntud kui Tallinna linnavaraameti kunagine juhataja ja Narva-Jõesuu Meresuu SPA endine omanik.