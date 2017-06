Tingas: tants maksupaketi ümber loob Eestist ebakindla riigi kuvandi

Maksuekspert möönis, et kuigi valitsus on enam vähem maksumaksjaid ja ettevõtjaid kuulda võtnud, on uued maksud siiski ettevõtluskeskkonda halvendanud.

«Regulaarsete dividendide madalam tulumaks või üksikud positiivsed muudatused erisoodustuste maksustamisel ei kaalu üles ärikeskkonnale kui tervikule tekitatud kahju ning välismaailmale antud ebakindla riigi sõnumit,» leidis Tingas.

Teatavasti lõi valitsus peotäie uusi makse seetõttu, et leida katteallikad oma kõige kallimale lubadusele – tulumaksuvaba miinimumi hüppelisele tõstmisele praeguselt 180 eurolt 500 euroni.

Tingas küll nõustub, et see on lühiajaliselt inimestele ja majandusele kasulik, kuid selle kuluka valimislubaduse täitmine on kaasa toonud vajaduse paaniliselt mujalt raha leida ja kehtestada uusi makse. «Kõige selle juures on ka kiirustamise vead,» ütles ta.

Valitsusel oli siiski võimalus aeg maha võtta ja teha muudatusi juba olemasolevas maksustruktuuris - näiteks leppides väiksema või pikaajalisema maksuvaba tulu tõusuga või suurendades veidi olemasolevate maksude määra. Seda aga ei tehtud.

Tingas tõi välja veel ühe nurga, millest pole palju räägitud: kui järgmisest aastast suurenevad sissetulekud madala ja keskmise sissetulekuga inimestel, siis ilmselt suureneb ka üldine elukallidus.

«Unustada ei tohi, et mullu detsembris vastuvõetud muudatustega kaob pangaintresside maksuvabastus, sisuliselt kaob eluasemelaenu intresside mahaarvamine ning kaob pensioni maksuvabastus. Seega paljud inimesed avastavad uuel aastal, kuidas nende maksukoormus on tegelikult tõusnud,» lisas ta.

Kui rääkida konkreetsetest ettevõtlusharudest, siis maksupakett annab Tingase hinnangul suurima hoobi eeskätt toiduainetööstusele ja pangandusele.

«Kuna Eesti omanikele kuuluva äriühingu puhul ei anna madalam 14-protsendiline suurune tulumaks mingit eelist, siis kohalike ettevõtjate maksukoormus ei vähene, vaid neid pigem demotiveerib erinev kohtlemine võrreldes rahvusvaheliste kontsernidega,» rääkis Tingas.

Eile õhtul sai riigikogu rahanduskomisjon viimaks valitsuse uute maksumuudatuste otsad kokku sõlmitud ja kogu pakett läheb täna riigikogu suurde saali teisele lugemisele.

Uute maksudena hakkavad tõenäoliselt järgmisel aastal kehtima näiteks maksuvaba tulu reform, teekasutustasu, magustatud jookide maks, pankade avansiline tulumaks ja mitmed muud maksumuudatused.