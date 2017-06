Ekspert maksupaketist: sügisel läheb juba vigade parandamiseks

«Kuna kogu asi toimub kiirustades ainult selle nimel, et kõik maksukoormust suurendavad muudatused oleks enne 1. juulit vastu võetud, siis me usume, et juba sügisel läheb vigade parandamiseks,» ütles Lehis.

1. juuli on oluline tähtaeg, kuna kõik maksumuudatused peavad olema vastu võetud kuus kuud enne nende jõustumist. Kõik valitsuse uued maksud peaksid kehtima hakkama tuleva aasta 1. jaanuarist.

Lehise sõnul on rahmeldamine viinud aga selleni, et ilmselt hakkab peagi maksumaksjatelt tulema konkreetseid küsimusi uut seaduste rakendamise kohta ja siis tulevad ka vead ja augud välja. «Seega ei pea ma praeguseid tekste lõplikeks ja näeme võimalust neid veel maksumaksjale sõbralikumaks siluda.»

Mis puudutab aga kõige enam debatti tekitanud nn panditulumaksu uut asemikku, siis selle kohta ütles Lehis, et praegune variant on arusaadavam, kuna midagi oli vaja. Siiski leidis ta sealgi murekohti.

«See sai minu hinnangul liiga lai, hõlmates mitte ainult kontserne, vaid ka kõiki aktsionäridele ja osanikele antud laene. Näiteks hoiu-laenuühistu annabki laenu ainult oma liikmetele ja peaks kõik laenud deklareerima, kuigi mingit varjatud kasumijaotuse kahtlust nende puhul tekkida ei tohiks,» osutas Lehis kitsaskohtadele.

Panditulumaksu uus lahendus näeb ette, et kui tütarfirma annab emaettevõttele laenu, mille tähtaeg on üle 48 kuu ehk nelja aasta, võib maksuhaldur minna ettevõtte juurde ja küsida tõestust, kas tegu on ikka tõesti laenuga või soovitakse kasumit välja viia. Viimasel juhul võib maksuamet ettevõttelt ka tulumaksu sisse nõuda.

Eile õhtul sai riigikogu rahanduskomisjon viimaks valitsuse uute maksumuudatuste otsad kokku sõlmitud ja kogu pakett läheb täna riigikogu suurde saali hääletamisele.

Uute maksudena hakkavad tõenäoliselt järgmisel aastal kehtima näiteks maksuvaba tulu reform, teekasutustasu, magustatud jookide maks, pankade avansiline tulumaks ja mitmed muud maksumuudatused.