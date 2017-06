Nurme Turvas plaanib laieneda Aasia turule

«Meil on juba õnnestunud Aasia turule oma toodangut müüa, see oli pea sajaprotsendiliselt puhas turvas,» ütles AS Nurme Turvas juhatuse liige Arli Kanter BNS-ile.

«Seoses uute liinide ehitamise ja valmimisega on võimalus sinna müüa ka erinevaid turbasubstraate vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Sihtriikideks on Lõuna-Korea, Taiwan, Jaapan, Hiina, Malaisia, aga ka Uus-Meremaa ja Araabia Ühendemiraadid,» ütles Kanter.

«Aasias on erinevalt Euroopast suurem osa müüdavast turbast peene fraktsiooniga ja seoses sellega on vajalik uute sõelade kasutuselevõtt. Iga klient edastab ise meile soovid, milliseid turbasegusid ta soovib ja meie püüame need võimalikult kiirelt ja kvaliteetselt täita,» ütles Kanter.

«Müüdava toodangu maht oleneb väga palju meie suvisest tegevusest. Kui ilm soosib ja saame turvast piisavalt varuda, siis on ka müüdavad mahud suuremad. Seega sõltume palju ilmast, maikuu oli hea, aga juuni on väga keeruline olnud. Tuuled ja sademed on meie tootmist palju seganud,» selgitas Kanter.

AS Nurme Turvase peamiseks tegevusalaks on turba kaevandamine ja turustamine. Turvast turustatakse nii lahtiselt kui pakituna. 2016. aastal moodustas pakitud turba müük 46 protsenti kogukäibest, aasta varem 40 protsenti. Ettevõtte peamisteks eksporditurgudeks on Holland, Saksamaa, Hispaania, Iisrael, Belgia ja Soome.

Kaevandamiseks on riigilt renditud 754 hektarit turbatootmismaad, millest 369 hektaril käib tootmine ja 385 hektaril uue tootmispinna väljaehitus.

2016. aastal investeeriti põhivarasse umbes ligi 915 000 eurot, muuhulgas ehitati väikepakkeliin ja tootmishalli juurdeehitus koos katlamajaga. Lisaks sellele lõpetati 115 hektari uue raba väljaehitamisega ning soetati turbatootmise masinaid ja laiendati kontorihoonet.

2016. aastal teenis ettevõte müügitulu 3,1 miljonit eurot, millest eksport moodustas umbes 2,4 miljonit eurot. Aruandeaasta kasum oli 708 000 eurot. Ettevõte pakkus tööd 32 inimesele, tööjõukulud olid ligi 800 000 eurot.

Ettevõte on taotlenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) meetme «Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused» kaudu toetust 238 500 eurot, kogu projekti maksumus on 530 000 eurot.

Juhatuse liikme Arli Kanteri sõnul on EAS otsustanud projekti toetada, kuid toetuse suurus otsustatakse periooditi, vastavalt määratletud abikõlbulikele tegevustele. «Projekti elluviimise aeg on 18 kuud, mis on jagatud kuuekuulisteks tsükliteks.»

Toetus on mõeldud sõelumis- ja segamisliini rajamiseks erinevate turbafraktsioonide sõelumiseks ja lisandainetega rikastamiseks. Lisaks sellele klientide soovide ja vajaduste väljaselgitamine erinevate turbasegude valmistamiseks.