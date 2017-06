Ettevõtja: uued maksud on justkui ilm, mida me ei saa mõjutada

Tamming jätkas võrdlusega: «Ja nii nagu ilmale ei ole mõtet vastupanu osutada, vaid valida vastavad riided, nii tuleb ka maksud teadmiseks võtta ja vastavalt käituda.»

«Muidugi eksisteerib maksude puhul sama oht, mis orkaani puhul. Alati on võimalik, et hävitustöö ületab igasuguseid ootusi ja eelnevasse rahulikku tasakaalu seisundisse enam tagasi ei pääsegi,» rääkis ta.

Ta lisas, et maksude puhul ei ole tihti küsimus üldse maksudes, vaid selles, mille tarvis makse kasutatakse. «Ka tuul mille tuulik kinni püüab võib inimkonna kasuks töötada ja ei saa välistada, et ees ootavad meeldivad aastad. Tõenäosus selleks on muidugi peaaegu olematu,» oli Tamming valitsuse maksupaketi vastu siiski kriitiline.

Eile õhtul sai riigikogu rahanduskomisjon viimaks valitsuse uute maksumuudatuste otsad kokku sõlmitud ja kogu pakett läheb täna riigikogu suurde saali hääletamisele.

Uute maksudena hakkavad tõenäoliselt järgmisel aastal kehtima näiteks maksuvaba tulu reform, teekasutustasu, magustatud jookide maks, pankade avansiline tulumaks ja mitmed muud maksumuudatused.