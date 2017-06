Palling lubas korruptsioonikomisjonile enam mitte nii teha

«Pean positiivseks, et Palling jõudis oma retoorikas seisukohale, et uuesti sellisesse olukorda sattudes ta enam niimoodi ei teeks,» ütles komisjoni esimeees Andres Herkel. «Ta kinnitas, et tegemist oli naiivse juhtumiga, kus rollid läksid segi.»

Palling kinnitas komisjonile, et juhtum polnud seotud Reformierakonna sooviga saada Viru Keemia Grupilt poliitilistele kampaaniatele rahalist toetust.

«Komisjonil pole praegu alust arvata ja pole ka andmeid, et asjad oleksid teisiti ja konkreetse juhtumiga pole enam midagi muud teha,» tõdes Herkel.

Samas tõstis Pallingu juhtum päevakorda arutelu, kuidas vähendada riigiettevõtete juhtimises korruptsiooniohtu. Olukorra parandamiseks kavatseb korruptsioonikomisjon kutsuda eeloleval nädalal selgitusi andma Eesti Energia nõukogu endise esimehe ja riigiettevõtete nõukogude liikmete määramise komisjoni juhi Erkki Raasukese.

Palling pääses korruptsioonikomisjonist leebe sõnaga tänu hiljutisele poliitvangerdusele, millega Vabaerakonna esimeheks valitud korruptsioonikütt Artur Talvik liikus komisjoni esimehe kohalt riigikogu fraktsiooni juhiks.

Postimehega rääkinud Talvikul oli nii Pallingu kui ka Reformierakonna kohta öelda vaid karme sõnu. «Mõni aeg tagasi tehti Reformierakonna eestvedamisel eriline VKG seadus, mis lubas limiite tagasiulatuvalt avades sellel ettevõttel piiramatult kaevandada. Uus Pallinguga seotud juhtum langes sellega väga selgelt kokku,» ütles Talvik. «Ma tahaksin küsida, et mis toimub? Tegemist on värvika näitega, kuidas riigiettevõtete juhtimine lõhnab pahasti, sest nii ei tohi teha.»

Talviku nägemuses võib riigikogu liige seista sarnastes olukordades kõikide Eesti ettevõtete eest, kuid riigiettevõtte nõukogu liikmena peab ta kinni pidama konkurentsist tulenevatest piirangutest.

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et Palling aitas Eesti Energia nõukogus istudes varjatult kaasa suurima konkurendi Viru Keemia Grupi ärihuvidele, vahendades viimasele paar aastat tagasi ahvatlevat, umbes miljonite eurode suurust aheraine tehingut. Pallingu läbikäimine VKG osaniku Priit Piilmanniga polnud saladus, küll aga otsene huvide konflikt, sest samal ajal jahtis tehingut Eesti Energia, millele tuli Pallingu käitumine üllatusena.

Palling ei ole seni olnud küsimuste esitamiseks telefoni teel kättesaadav.