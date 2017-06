Pevkur: maksupaketi hiline arutamine on koalitsiooni venitamistaktika

Reformierakond tema sõnul otseselt venitamistaktikat istungil kasutada ei plaani. «Kui koalitsioon on pannud 29 punkti ja pannud maksueelnõud viimasteks punktideks, see on teadlik venitamistaktika valitsuse poolt, mitte meie poolt,» ütles Pevkur BNS-ile.

Tema sõnul jõuab riigikogu sellisel juhul hakata maksueelnõusid arutama hilisõhtul või öötundidel. «Ajakirjanikud on juba suure tõenäosusega oma tööpäeva lõpetanud selleks ajaks kui koalistooni eestvedamisel hakatakse maksusüsteemi muutma ja makse kehtestama,» ütles Pevkur, lisades, et ta samas ei usu, et istung kestaks hommikuni. «Kuna punkte on nii palju ja küsimusi on palju, siis jah, pikaks läheb istung küll, aga ma ei usu, et see hommikuni läheb,» sõnas ta.

Reformierakonnal tema sõnul maksueelnõusid otseselt venitada pole plaanis. «Aga loomulikud need asjad, mis meile Eesti tulevikku vaadates kõige rohkem muret teevad, ehk siis eelarvestasakaal, mis selgelt näitab, et tänane valitsus tahab üle jõu elada, ja uued maksud, nende koha pealt me teeme kõik selleks, et neid ei tuleks, aga teiste punktidega meil küll ei ole plaan mingisugust venitamist teha,» rääkis ta.

Samuti pole Reformierakond maksumuudatuste osas palju ettepanekuid esitanud. «Meil polnudki mingit sisulist soovi muudatust esitada peale selle, et eelnõu teisel lugemisel katkestada,» rääkis ta.

Näiteks ei tee Reforierakond ühtegi muudatusettepanekut magusmakus osas. «Me lihtsalt ei toeta seda. Meie ainuke ettepanek on see katkestada,» sõnas Pevkur.

Maksupaketi osas on osa asju tehnilised ja nende osas on Reformierakond tema sõnul teinud ka muudatusettepanekuid. «Aga mis puudutab uute maksude kehtestamist või eelarvetaskaalu, seal loomulikult meil on muudatusettepanekud sees, mis puudutab eelnõu teisel lugemisel katkestada või kaotada mingid punktid eelnõudest.»

Riigikogu täiskogu istung algab kolmapäeval kell 14. Täiskogu päevakorras on 29 punkti, viimased kolm eelnõu on palju poleemikat tekitanud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu, tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu ja riigieelarve seaduse eelnõu.