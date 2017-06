Eesti Pank: Eesti majandus töötab täisvõimsusel

«Tundub, et majandus töötab täisvõimsusel,» alustas Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik täna majandusprognoosi tutvustavat pressikonverentsi.

Järgmiseks aastaks ennustab keskpank 3,3 ja 2019. aastaks 2,9 protsenti võrrelduna varasemalt prognoositud 3,0 ja 2,9 protsendiga (mis tähendab, et 2019. aasta kasvuprognoosi ei muudetud).

Keskpanga sõnul on Eesti majandus kasvuhoo sisse saanud. Tugevale sisenõudlusele lisaks on elavnenud ka välisnõudlus, individuaalsete sektorite probleemid on leevenenud. Eesti Panga hinnangul on majanduskasv kiirenenud peaaegu kõigis sektorites ja on tekkinud tugev kasvutsükkel. Keskpank toonitab, et erinevate näitajate järgi Eesti majandus juba ületab oma jõukohast taset.

Uue valituses eelarvepoliitika suhtes kriitiline Eesti Pank on seda jätkuvalt ka värskes majandusprognoosi esitlusel.

«Olukorras, kus majandus on juba ületamas oma potentsiaalset taset ja euroala ühine rahapoliitika püsib toetav, pole valitsusel vaja nõudlust täiendavalt stimuleerida,» toonitas keskpank. «Avaliku sektori investeeringute koondumine niigi kiirelt kasvavasse ehitusse võib kaasa tuua ehitussektori ülekuumenemise ja takistada tööjõu ümberpaiknemist tootlikumatesse ettevõtetesse ja tegevusaladele.»

Selle aasta tarbijahinnaindeksiks ennustab Eesti Pank 3,2 protsenti, töötuse määraks 6,8 protsendile.