Kütusepetturid teevad maksuametile 50 miljoniga külma

Kütusesektoris on maksukahjud viimastel aastatel oluliselt vähenenud, kuid maksuameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Kaido Lemendik tõdes, et need on siiski märkimisväärselt suured. Aastas tekitatakse kütuselt tasumata maksudena ligikaudu 30 miljonit eurot aktsiisi- ja 20 miljonit ­eurot käibemaksukahju, kirjutab Äripäev.

Lemendiku sõnul oli aastaid tagasi petturite põhirõhk käibemaksu tasumata jätmisel, nüüd aga tuuakse peamiselt turule kütust, mille päritolu ei ole teada ja mille pealt jäetakse aktsiisimaks tasumata. See rikub turul konkurentsi ja kannatavad ka tarbijad.

Eelmisel aastal hoogustus näiteks odavama aktsiisiga raske kütteõli segamine diislikütusega, et maksta vähem aktsiisi või selle maksmist üldse vältida. Lemendik märkis, et sellise kütuse legaliseerimiseks võltsitakse saatedokumente.

