Pindi eksis RKASi tehingus ja alustas sisejuurdlust

«Pindi Kinnisvara müüs RKASile kuulunud Kooli tn 13 mitteeluruumid otsepakkumise kaudu, mitte avalikke kanaleid pidi,» rääkis Pindi Kinnisvara tegevdirektor Elari Udam.

«Investeeringuks sobilike objektide puhul pole sellises müügiprotsessis mitte midagi tavapäratut, kuid riigivarade müügi puhul on läbipaistvus äärmiselt oluline ning ka vastavalt koostöölepingule RKASiga oli meil kohustus objekti avalikult reklaamida, selle tegemata jätmine ja kiirkorras investoritele pakkuma hakkamine oli viga,» rääkis Udam.

«Riigi Kinnisvara AS on Pindi Kinnisvara üks suuremaid koostööpartnereid ja iga selline juhtum läheb põhjaliku uurimise alla. Miks jäeti objekt avalikult kuulutamata ja tehti otsepakkumisi vaid investoritele, peab välja selgitama juurdlus ja kui selgub, et tegemist oli mingilgi moel kellegi huvide kahjustamisega, siis süüdlased saavad karmilt karistada,» ütles Udam.

«Pindi Kinnisvara ülesanne on tekkinud olukorras tehingu osapooli igakülgselt nõustada ja mis kõige tähtsam, soovime oma eksimuse heastada ja teeme selleks kõik võimaliku,» kinnitas Udam.

«Meie poolne soovitus nii RKASile kui investorist vara ostjale oli tehingu tagasi pööramine ja uue avaliku müügi alustamine, loodetavasti on osapooled sellega nõus. Ekspertiis küll näitas, et vara müügihind oli õiglane, kuid on lubamatu, et avalikule sektorile kuuluvale objektile ei saanud teised huvilised isegi pakkumist teha,“ lisas Udam.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) märkis eile oma kommentaaris, et Tartu linnas asuva Kooli tn 13 maja müügi puhul jättis maakler oma töö osaliselt tegemata. Maja ostnud EASi nõukogu juht Erki Mölder on nüüd nõus tehingu tagasi pöörama.

«Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kinnitas ettevõtte 2017. aasta müügiplaani objektide loetelu ja müügikanalid, sealhulgas otsustatid 278 müügiobjektist 144 objekti võõrandada maaklerhanke võitnud kinnisvarabüroo AS Pindi Kinnisvara vahendusel,» seisab teates.

Maakleril oli kohustus müüdavat kinnisvara reklaamida vähemalt kolmes avalikus veebikeskkonnas, kuid piirdus selle maja puhul üksnes kinnisvarabüroo kliendibaasi kasutamisega.

«RKAS on juhtinud kinnisvarabüroo tähelepanu lepingu rikkumisele ja koostööpartner on oma eksimuse omaksvõtnud. Maaklerteenuse osutamise leping lõppeb käesoleva aasta augustis,» seisab teates.

Riik müüs endised põllumajandusameti Tartu osakonna ruumid maha nii, et ostuvõimalusest sai teada ainult Mölder. Ülejäänud ostuhuvilised kuulsid tehingust alles tagantjärele.