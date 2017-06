Eleringil valmis 16,3 miljoni eurot maksnud Viru sõlmalajaam

Viru alajaam on üks riigi tähtsamaid alajaamasid, millega on ühendatud nii Lääne-Eestit ja Tallinna kui ka Lõuna-Eestit elektriga varustavad 330 kilovoldi elektriliinid üheks tervikuks. Alajaam on ka oluline transiidisõlm, kuna ühendab omavahel läbi 330 kilovoldi õhuliinide Venemaa ja Läti elektrivõrke, teatas Elering.

«Viru alajaama valmimisega suurenes oluliselt Eesti energia julgeolek, nüüdsest suudab Eesti elektrisüsteem töötada riskivabalt ka olukorras, kus Narva elektrijaamad ei tööta,» kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Ehitustöid alustati 2015. aasta maikuus tühjalt platsilt ning kahe aasta jooksul ehitati valmis alajaama lahtrid kolme 330 kilovoldi õhuliini ühendamiseks ja kuue Enefit Energiatootmine AS-i energiaploki ühendamiseks. Ehituse käigus rajati kuus uut 330 kilovoldi õhuliini ühendust alajaama ja elektrijaama vahele, lisaks ehitati alajaama uus juhtimishoone. Tööd tegi keeruliseks asjaolu, et vähemalt viis energiaplokki pidid olema pidevalt elektrisüsteemiga ühendatud.

Viru 330 kilovoldi alajaama rekonstrueerimine leidis aset kahes etapis. Rekonstrueerimistööd esimeses etapis aastatel 2011-2013 ja alajaama ehituse teises etapis 2015-2017 teostas riigihankel edukaks pakkujaks osutunud Empower AS.