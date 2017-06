Kange alkoholi müük Lätti kasvas 147 protsenti

Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnu mõõdab liit igakuiselt kange alkoholi koguseid, mida Eesti ettevõtted üle piiri turustavad. «Kui eelmise aasta mais müüdi 75 000 liitrit kanget alkoholi piiri taha, siis sellel aastal oli see 185 000 liitrit,» ütles Kutberg BNS-ile.

«Hästi oluline on siin juurde arvestada, et kaupa turustavad ka Läti harud ja seal on müügil Läti omatooted. Meie hinnang näitab seda, et kui 2016. aastal turustasid Eesti ettevõtted 75 000 liitrit ehk 100 ühikut, siis Läti poolelt turustati 100 ühikut lisaks,» sõnas Kutberg.

Kutbergi sõnul ongi möödunud kuul toodud kange alkoholi kogumaht hinnanguliselt 333 000 liitrit alkoholi. «Sellel aastal, kui meie hinnangul Eesti turustab 100 ühikut, siis Läti poolelt tuleb 80 ühikut lisaks. Kui Eesti ettevõtted müüsid mai kuus 185 000 liitrit, siis sinna lisage veel 80 protsenti, et me saaksime piirikaubanduse kogumahu,» sõnas ta.

«Meie üldine prognoos aastaks on piirikaubanduse kange alkoholi kohumahu kohta pisut üle 3 miljoni liitri. Eelmisel aastal oli see kaks miljonit liitrit, aga vaadates, kuidas aasta on alanud ja vaadates mai kuud tundub, et meie prognoos on reaalne,» ütles Kutberg.

«Suuri poliitilisi otsuseid nagu aktsiisipoliitika tuleb luua selliselt, et me vaatame kui palju me müüme Eestist alkoholi Soome ja seda turuosa ei ole mõistlik kaotada. Enam kui 50 protsenti Eestis müüdavast kangest alkoholist viib turist ära. See on see turg, mille osas peaks poliitikul olema huvi, et ettevõtjatele see turg säiliks. Teiselt poolt peaks riik muretsema selle poolt, et ei tarbitaks Lätist, vaid tarbitakse ikkagi Eestist. Tuleb aru saada, et piirikaubandus on suur probleem ja tänavusel aastal võrreldes tuleva aastaga kindlasti oluliselt kasvav,» sõnas Kutberg.