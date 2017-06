Valitsuse uus maksupakett sai viimaks valmis

Tänasel rahanduskomisjoni istungil lepiti kokku pikalt arutluse all olnud nn panditulumaksu idee. Tegelikkuses mingit pandi põhimõttel töötavat maksukohustust ettevõtetel ei teki, seevastu otsustas komisjon täiendada vaid tulumaksuseadust mõne paragrahviga.

Uus lahendus näeb ette, et kui tütarfirma annab emaettevõttele laenu, mille tähtaeg on üle 48 kuu ehk nelja aasta, võib maksuhaldur minna ettevõtte juurde ja küsida tõestust, kas tegu on ikka tõesti laenuga või soovitakse kasumit välja viia. Viimasel juhul võib maksuamet ettevõttelt ka tulumaksu sisse nõuda.

«Maksuhalduril tekib nüüd rohkem võimalusi ja mina isiklikult usun, et nad saavad selle tööga hästi hakkama,» ütles rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin (keskerakond).

Lisaks lepiti kokku magustatud jookide maks, mille alt on vabastatud mahlad, jogurtid ja piimajoogid. Kuigi Stalnuhhin möönis, et Euroopa Komisjonile ei pruugi see meeldida, on ta optimistlik, et rahandusministeeriumil õnnestub komisjoni selle vajalikkuses veenda. «Selge risk on olemas, aga lootus on ka olemas, kuna ministeerium valmistab praegu ette erisuse taotlust,» lisas ta.

Lõpliku kuju sai ka abikaasade ühine tuludeklaratsioon. Selle kohaselt saab tuleva aasta märtsis abikaasa maksuvaba miinimumi teise abikaasa eest 180 euro ulatues arvesse võtta.

Seda kritiseeris teravalt aga rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, kes ütles, et ühisdeklaratsiooni osas sai täna veelgi selgemaks, et tegelikult ühisdeklaratsiooni taastamist ei tule. «Sellest on asi kaugel, vaid väike mööndus tuleb, ehk maksuvaba tulu osalise ülekandmise õigus 180 euro ulatuses kuuarvestuses. Seega mitte 500 eurot nagu ühisdeklaratsioonis peaks olema,» rääkis Sõerd.

Stalnuhhin: aega on olnud piisavalt

Seega on nüüdseks kõik valitsuse maksumuudatused menetletud ja need lähevad homme suurde saali lugemisele. Teatavasti tuleb kõik maksumuudatused vastu võtta kuus kuud enne maksu jõustumist, mistõttu aega on väga vähe.

Opositsioon on maksumuudasute eelnõude menetluskäiku varem korduvalt teravalt kritiseerinud, öeldes, et need on tehtud ülepeakaela ja saadikutel pole piisavalt aega maksumuudatuste sisuga kurssi viia. Stalnuhhin vastas neile, et ka tema on opositsioonis olnud ja selline kriitika ongi nende ülesanne.

«Ma olen ise palju rohkem opositsioonis olnud kui koalitsioonis. Ma saan kriitikutest aru. Kui nad ei kritiseeriks, siis nad muutuks põrandalapiks,» rääkis Stalnuhhin. Lisaks ei nõustu ta opositsiooniga selles osas, et maksumuudatuste menetlemiseks on liiga vähe aega.

«Me oleme neid asju ju tegelikult viimased pool aastat arutatnud. Need maksud ei ole mingid uued asjad nende jaoks, mida nad peavad ööpäevaga ära õppima. Oleme neid asju korduvalt komisjonis arutanud,» selgitas komisjoni esimees.

Rahanduskomisjon töötas maksupaketi kallal mitu nädalat. Maksupaketti kuulub kokku neli seaduseelnõu: kobareelnõu, kuhu kuuluvad kõik tulumaksumuudatused, magustatud jookide maksu eelnõu, riigieelarve seaduse muutmise eelnõu ja ettevõtlustulu puudutav eelnõu.