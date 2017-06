USA kasvav naftatootmine on OPECil pinnuks silmas

OPEC teatas oma igakuises raportis, et kuigi turu tasakaalustamine on töös, on see oodatust aeglasem, hoolimata kärpekokkuleppest tugevalt kinnipidamisest. Raportis tuuakse põhjusena välja USA naftatootmise kasv.

Novembris nõustusid OPEC-i liikmed kärpima naftatootmist 1,2 miljoni barreli võrra päevas kuueks kuuks, et tõsta langenud hindasid. Venemaa juhtimisel nõustusid ka kartellivälised tootjad tootmist osaliselt kärpima.

Mais otsustasid OPEC-i ja OPEC-i välised riigid kärpeid pikendada 9 kuu võrra.