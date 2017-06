Investor Mari: olen rikkam kui kunagi varem!

Võrreldes kuu aja taguse seisuga on tegu lausa 150-protsendilise kasvuga. Rõõmustava tõusu taga on küll mitme erineva investeeringu märgatav kosumine, aga peamine hüpe on siiski tulnud Šiauliai pangast. Eile potsatasid minu ja ilmselt ka teiste väikeaktsionäride arvele kaua oodatud lisaaktsiad. Ettevõte jagas tänavu iga olemasoleva viie aktsia kohta s ühe lisaks ehk näiteks mina sain varasemale 2000-le juurde 400 aktsiat.

Portfelli seisu kosutas ka mai lõpus laekunud Merko dividend, mis veidi kompenseerib aktsia vahepealset kehva esinemist.

Endiselt on priske tervise juures LHV aktsia, kiratsevad aga Tallinna Vesi ja Tallinna Kaubamaja.

Mõlemad fondiinvesteeringud, nii Jaapani autotootjaid sisaldav fond kui USA suurimaid ettevõtteid koondav fond, on kenasti rohelised.

Tahaksin osta mõnda perspektiivikat välisaktsiat, aga otsustamine on olnud raske ja ostu pole seni toimunud. Mõtlesin vahepeal Norra lõhekasvajata Leroy Foodsi peale, aga jälle magasin hea sisenemiskoha maha. Paistab, et kaalun algajana erinevaid oste liiga pikalt. Samas ei saa ju tormata uisapäisa oma raha põletama.

Mulle on soovitatud osta ka Blackstone`i. Tegu on maailma ühe suurima investeerimisfirmaga, mille aktsia viimasel ajal kenasti kasvanud. Võib-olla võtan nüüd julguse kokku ja teen lähiajal selle ostu ära. Samas, kui kellelgi on mulle veel häid soovitusi, mida tasuks kaaluda, siis kirjutage mulle investor.mari@postimees.ee.