Kaubamaja juht: kõigile keskustele tulevikus ostjaid ei jagu

Konkurentsis püsimine on ka põhjus, miks pika ajalooga kauplemiskoht oma senised hooned lammutab ja uued asemele ehitab.

«Tallinna Kaubamaja sai oma piirid aastal 1960, kui A-maja avati. A-maja hoone müügipinda on ainult 3700 ruutu ja ta on ehitatud ikkagi ajal, kus kaupa väga ei olnud. Kui me mõtleme, kuidas ta algselt ehitati ja milline oli kauplemisviis Kaubamajas – me oleme liiga noored inimesed, et seda ise mäletada, aga – algselt oli ju kõik sada protsenti lettide taga. Mitte ükski asi ei olnud isevõetav. Kulus pikki aastaid, kuni esimesed kaubad ilmusid leti tagant välja. Aga milline on tänapäeva kaubandus? Inimene peab kõike saama puutuda, vaadata, nuusutada, katsuda, proovida – need tingimused on hoopis teised,» selgitas Laugus.