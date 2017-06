Euroopa Komisjon Rail Balticust: teist sellist võimalust ei tule

«Transpordiprojektid võistlevad omavahel selle nimel, et Euroopa ühendamise rahastuse toetust saada. Vahendid, mis jäävad ühe projekti raames kasutamata, lähevad mõne muu ELi tasandil prioriteetse transpordiprojekti teostamiseks,» ütles Euroopa Liidu sisese transpordivõrgustiku (TEN-T) Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann pressiteate vahendusel.

«Isegi kui ELi eelarvet puudutavate läbirääkimiste täpne tulemus ei ole teada, on üksnes loomulik, et Rail Balticu taolisi projekte, mis vastavad kõigile ELi õigusnormides sätestatud nõuetele, peetakse ka tulevikus rahastamisotsuste tegemisel esmatähtsateks, eriti juhul, kui nende ehitus on juba jõudsasti edenenud,» ütles Trautmann.

«Viimastel kuudel olen kahetsusega täheldanud, kuidas mõned Eesti poliitikud ja Rail Balticu vastased projekti ära kasutavad ning avalikus sfääris väärinfot levitavad,» ütles Trautmann.

«Sellist võimalust integreerida Eesti ja teised Balti riigid nüüdisaegse ja otsese raudteeühenduse ning sedavõrd mahuka Euroopa Liidu rahalise toetuse abil Euroopa raudteevõrgustikku enam ei tule,» lisas ta.

«Kvalifitseeritud tööjõu ja digitaalse taristu kõrval on just juurdepääsetavus üks peamisi ettevõtteid piirkonda meelitavaid tegureid. Tänapäeva majandus on pidevas muutumises ning Balti riigid väärivad paremat ühendatust, et majanduse arengust täit kasu saada,» rääkis Trautmann.

«Rail Baltic on osa kaheksat liikmesriiki hõlmavast koridorist. Kõik need riigid on nõus koondama napid ressursid selle projekti elluviimiseks, kuna tegemist on puuduva lüliga Euroopa raudteevõrgustikus. Nagu näitas aprillis avaldatud uus kulude-tulude analüüs, on Rail Baltic jõukohane ja elujõuline projekt, mille sotsiaalmajanduslik kasu ületab kaugelt selle kulu. Projektist taganemine tähendaks aastate jooksul ehitatud, paljudes poliitilistes avaldustes kinnitatud ning vastavates ELi õigusaktides sõnastatud kokkuleppe lõhkumist,» märkis koordinaator.

«Projekti elluviimine juba käib ning ELi toetus sellele on olnud märkimisväärne – 733 miljonit eurot Balti riikides ja 488 miljonit eurot Poolas. Kui ajakavast kinni peetakse, on Rail Balticul kõik võimalused saada täiendavaid vahendeid nii praeguse kui ka järgmise ELi rahastamisperioodi raames,» ütles Trautmann.