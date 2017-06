Võõras raha rikub põllumehe ära

Tänavu Äriplaani konverentsil esinev Läänemets lisab, et riik peab tagama ausa konkurentsi ning toetused ongi selleks, et piim saaks maksta poes poole vähem kui vesi, mitte et see oleks põllumehe vältimatu kasumi osa. Toetuste loomise süsteemist on juba kaua möödas, mistõttu vajaks see tema sõnul ehk muutmist, kirjutab Äripäev.

«Mul oleks siiralt hea meel, kui toetusi oleks oluliselt vähem või kui neid üldse ei oleks. Tähtis on, et majandusruumis oleks tagatud aus konkurents ning kui toetus on, siis peaks olema naaberriikidega ühtemoodi,» rääkis Läänemets. Loe pikemalt Äripäevast.