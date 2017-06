Sõerd: abikaasade ühisdeklaratsiooni tegelikult ei taastata

«Magustatud joogi maksu osas saime täna aruteludega ühele poole, seda homme enam päevakorras ei ole. Kolmapäeval on siis eelnõu teisel lugemisel,» rääkis opositsioonisaadikust rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond).

Tema sõnul arutas täna komisjon veel vaid ühte väikest tehnilist detaili. «Erandi tegemine rahvusvahelisi reise tegevate vee- ja õhusõidukite pardale viidavatele magustatud jogurtitele. Seal ei olnud ka kellelgi vastuväiteid,» selgitas Sõerd.

Arutelud jäid veel aga pooleli tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse kobareelnõu osas. Opositsioonile on selle puhul arusaamatu väidetav abikaasade ühise tuludeklaratsiooni taastamine. «See muudatusettepanek, mis rahanduskomisjonis vormistati - siin ei ole juttugi abikaasade ühisdeklaratsioonide taastamisest,» kirjeldas Sõerd.

Ta selgitas, et seda printsiipi, kus ühisdeklaratsioonis tulud ja mahaarvamised liidetakse, tegelikult ei taastata. «Ainuke mööndus, mis tehti, oli see, et abikaasale saab üle anda maksuvaba miinimumi 180 euro ulatuses kuus ehk siis 2160 euro ulatuses aastas, mitte 6000 eurot, nagu ühisdeklaratsiooni loogika oleks,» rääkis Sõerd.

Ka ei toimu erinevate mahaarvamist piirmäärade liitumist, mistõttu on tõeline sisuline muutus vaid maksuvaba tulu siirdamine, kuid mitte ühisdeklaratsiooni taastamine. Seejuures seati sotsiaaldemokraatide ettepanekul ka maksuvaba tulu siirdamisele piirmäär ehk see on võimalik ainult neile paaridele, kelle aastasissetulek jääb kokku alla 50 400 euro aastas.

Riigieelarve osas arutas komisjon õiguskantsleri büroost ja põhiseaduskomisjonilt tulnud märkusi. «See puudutas riigieelarve seaduse ülesehitust. Siin rahandusministeeriumi algne soov oli ära kaotada ministeeriumide valitsusalade põhine eelarve jaotus. See pöörati nüüd õiguskantsleri ja ka põhiseaduskomisjoni sekkumise tõttu tagasi,» rääkis Sõerd.

Lisaks lihvitakse panditulumaksu eelnõu sõnastust. «Siin täna oli laua peal kaubandus-tööstuskoja kiri ja pangaliidu kiri,» rääkis Sõerd. Pangaliit oli vastu ühele teavitamiskohustusele, mis eelnõusse on sisse kirjutatud.

Küll aga märkis Sõerd, et kõigi täna otsustatud muudatuste lõplikud sõnastused lükkusid homseks. «Sest riigieelarve seaduse muutmise eelnõu on ka homme rahanduskomisjoni päevakorras,» põhjendas reformierakondlasest rahanduskomisjoni liige.

Rahanduskomisjon töötab juba mitmendat nädalat läbi kolmapäeval riigikogu ette teisele lugemisele minevat maksupaketti, kuhu kuulub kokku neli seaduseelnõu: kobareelnõu, kuhu kuuluvad kõik tulumaksumuudatused, magustatud jookide maksu eelnõu, riigieelarve seaduse muutmise eelnõu ja ettevõtlustulu puudutav eelnõu.