Osta.ee kehtestab pikalt kasutuseta kontodele haldustasu

«Passiivse konto haldustasu eesmärk on eelkõige äriline, selleks et meie kasutajaskond koosneks aktiivsetest inimestest,» ütles portaali juht Gunnar Valge BNS-ile.

Kuulutusteportaali teenused on Valge sõnul olnud tasulised selle algusajast peale.

«Viimati lisandus hinnakirja passiivse konto haldustasu, mis rakendub väikesele osale kasutajatest, kes ei ole tehinguid teinud möödunud aasta jooksul,» ütles Valge BNSile. Ta lisas, et portaali ligikaudu 300 000 kasutajast on passiivsed vaid mõni protsent.

Enamikule portaali kasutajatest haldustasu ei rakendu, selleks et konto püsiks aktiivsena, piisab Valge sõnul vaid ühest ostupakkumisest, müügipakkumisest, e-konto sisse- ja väljakandest. Samuti pole portaali eesmärk kasutajakontosid miinusesse lasta, nii et kliendid, kelle kontol pole mingit tegevust toimunud ja see on nullis, pole samuti haldustasu nõudeid oodata, lisas Valge.

Passiivse konto haldustasu määramise korral teavitab osta.ee klienti sellest 14 päeva ette. Soovijad saavad selle aja jooksul tehingu teha või konto tasuta sulgeda. «Kui tehingud on lõpule viidud ja nõudeid pole, saame konto sulgeda hiljemalt nädala jooksul,» sõnas Valge.

Passiivse konto haldustasu on 49 senti kuus. Tasu rakendub käesoleva aasta 22. juunist.

Osta.ee omanik on Allepal OÜ, mis kuulub Eesti Meedia kontserni, kuhu kuulub ka uudisteagentuur BNS.