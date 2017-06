Baltimaade leibkondade kulutused tarbekaupadele kasvasid enim Eestis

Leedus langes näitaja 4 protsenti 398 eurole ning Lätis tõusid 2 protsenti 395 euroni, selgub selgub uuringufirma Baltic Market Insights (Baltmi) andmetest.

Keskmine ostukorv, mis näitab keskmisi kulutusi ühe poekülastaja kohta, vähenes aprilliga võrreldes kõigis kolmes Balti riigis. Lätis langes see 1,3 protsenti 10 eurole, Leedus langes 7,4 protsenti 11,4 eurole ning Eestis 3 protsenti 14,5 eurole.

Keskmine poekülastuste arv aga kasvas kõigis kolmes riigis, Eestis tõusis see 7,5 protsenti 34,2 külastuseni leibkonna kohta, Leedus 3,5 protsenti 34,9 külastuseni ning Lätis 3 protsenti 39 külastusele.

Aprilli tulemustega võrreldes on mais tarbijate ostuharjumused kolmes Balti riigis jäänud samaks. Eestis on keskmine kulutuste arv leibkonna kohta kolme riigi võrdluses kõige kõrgem ja Läti tarbijad külastavad kauplusi kõige sagedamini. Sealjuures on riikide võrdlus nende näitajate osas olnud terve aasta jooksul muutumatu.

Näitajad tulevad Baltmi tarbimisuuringust, mis kaardistab leibkondade kulutusi tarbekaupadele Leedus, Lätis ja Eestis. Igakuiselt arvutatakse Baltmi leibkondade kulutuste indeksid. Uuringus kajastuvad kulutused toidule, jookidele, mitte-toidukaupadele, tubakatoodetele, ravimitele, meelelahutusele ning kütusele.