Indrek Kuivalliku Polaris Invest ei lähe enampakkumisele

Kuivallik ütles BNSile, et ta ei saa käimasolevat vaidlust täpsemalt kommenteerida, kuid sõnas, et Polaris Invest siiski enampakkumisele ei lähe.

«Seda ma võin kinnitada, selle [müüginõudest loobumise] kohta ma olen saanud kinnituse,» sõnas ta. Tema sõnul jätkavad pooled nüüd läbirääkimisi muude lahenduse osas. Millal võiksid pooled nende osas kokkuleppe saavutada, ei osanud Kuivallik öelda.

«See on üks pikem vaidlus mul, mis on seotud Läti riigiga, aga ma arvan, et osa müüki reaalselt ikkagi toimuma ei hakka,» ütles Kuivallik kuu aega tagasi BNSile, lisades, et see puudutab Kuivalliku suurosalusega Läti tuuleenergia tootja Winergy müüki.

Kuivallikule kuulunud Wind One OÜ omandas 2012. aasta lõpul 92,8-protsendilise osaluse Läti tuuleenergiatootjas SIA Winergy. Kolm aastat hiljem 2015. aastal teatas Winergy, et Kuivallik on oma enamusosaluse ettevõttes müünud selle vähemusosanikule Devon Archerile.

Polaris Invest OÜ on Indrek Kuivallikule kuuluv investeerimisfirma, mis on osalused erinevates ettevõtetes. Ettevõte tegeleb äri- ja juhtimisalase nõustamise, väärtpaberitehingute, finantsvahenduse, riskikapitali investeerimistegevuse ning tuulegeneraatorite hulgimüügiga.

Muuhulgas omandas Polaris Invest möödunud aasta detsembris East Capital Explorerilt telekomifirma Starman 63-protsendilise osaluse ning seejärel müüs selle Eesti ärid edasi telekomifirmale Elisa.