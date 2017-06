Guardian: kas autolaenuralli viib meid järgmisesse krahhi?

Viimased aastad on Suurbritannia majanduskasvu vedanud odavad laenud ning sellest on kõige suuremat kasu lõiganud automüüjad. Eelmisel aastal otseti Suurbritannias laenu või liisingu abil autosid 31,6 miljardi naela eest, vahendab Guardian.

Laenuandjad on kindlad, et uued soodsad laenud, mille arvele võib panna 82 protsenti uute autode ostudes Suurbritannias, on igati korralikud ning ebakindla sissetuleku või kehva krediidireitinguga inimesed moodustavad laenusaajatest ainult 3 protsenti.

Inglise keskpanga hinnangul on aga nii suur autolaenud maht ohukohaks, kui intressimäärad või töötus peaksid kasvavama.