Tesla tõusis neljandaks autotootjaks maailmas

Tesla aktsia tõusis reedel 376,78 dollarini, tõstes sellega ettevõtte turuväärtus 1,9 protsenti ja sellega läks elektriautode tootja mööda BMWst, kelle turuväärtus on 61,3 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg. Tesla aktsiahind tõusis pärast seda, kui Hedgeye Risk Management lisas Tesla aktsia oma parimate soovituste nimekirja.

Kui alles prillis läks Tesla mööda Ameerika autotootjast Ford, siis BMWst möödumist peavad analüütikud sama märgiliseks arenguks. See näitab, et Tesla investoritel on kindlus, et nad suudavad elektriautode turul võistelda pika ajalooga autotootjatega ja neist ka mööda minna.

Küll aga on Teslal veel pikk maa käia, et jõuda Saksa autotootjale järgi kasumi- ja käibenumbrite osas. BMW müüs mullu 2,4 miljonit autot, samas kui Teslal oli see arv 80 000 autot. Ka lõpetas Tesla 2016. aasta 725 miljoni dollari suuruse kahjumiga, samas kui BMW teenis 7,7 miljardit kasumit.

Nüüd jäävad Teslast ettepoole veel Toyota, Daimler ja Volkswagen, vahendab Dagens Industri tehnoloogia erileht Digital. Kuigi juba 2020. aastaks on Tesla seadnud endale eesmärgiks müüa miljon autot aastas, tuleb ettevõttel edasise edu nimel palju tööd teha.

Iseäranis valvas tuleb tal olla Volkswageni osas, kellel on elektriautode tootmise osas suured ambitsioonid ning kes on lubanud 2025. aastaks saada selles turusegmendis turuliidriks.

«Mida iganes Tesla ka ette ei võtaks, me suudame neist mööda minna,» oli Volkswageni juht Herbert Diess mai alguses toimunud pressikonverentsil veendunud, vahendab Financial Times.