Läti napsupoed jaanideks valmis: viina ja õlut on neli korda rohkem

«Meie oleme valmis. Andke ainult inimesi, meil on kaupa,» rääkis Alko1000 avalike suhete juht Meelis Reiljan. «Me ei ole suurendanud koguseid mitte ainult kaks, vaid lausa neli korda,» kirjeldas ta ettevalmistusi jaanipäevaks. Kliente ootavad nad kaks korda enam kui mullu.

Samas ei piirdu Alko1000 edu ainult jaanipäeva müügiga, vaid piirikaubandust peaks hoogustuma ka 1. juulist jõustuv lahja alkoholi aktsiisitõus, mis kergitab Eestis õlle hinda taas kuni paarikümne sendi jagu. «Eks see ole samuti vesi meie veskile,» ütles Reiljan. Lisaks suurendab piirikaubandust suvi ja soojemad ilmad.

Kuidas üldse tänavu Läti viinapoodidel läinud on? Reiljan ütles, et on olnud nii häid kui halvemaid aegu, aga tööd on kogu aeg. «Eks see sõltub ilmast ka palju. Samas suvel peaks see käimine siin ikka kasvama,» kommenteeris ta.

Et eestlaste huvi odavama napus järele on endiselt suur, tõendab ka see, et Alko1000 on tänavu Lätis avanud juba kaks kauplust: ühe Võrumaa külje all Apes ning teise Leedu piiri ääres. Lisaks on ettevõttel varasemast ajast poed Iklas ja Valkas.

Reiljan rõhutas ka seda, et Alko1000 liigub järjest enam pelgalt viinakauplusest kaugemale ning laiendab valikut. «Oleme Valka poes suurendanud toidu osakaalu. Oleme sinna toonud kuni 20 alust toidukaupa. Tahame näidata, et Lätis on võimalik ka toitu odavamalt müüa,» märkis ta.

Küsimuse peale, et kas Alko1000 plaanib seoses jaanipäevaga ka mingeid müügikampaaniaid, vastas Reiljan, et «meil on iga päev kampaania. Alkohol on odavam kui Eestis.»

Eesti maksu- ja tolliameti viie kuu statistika näitab aga seda, et Lätis alkoholi järel käimine ei ole oluliselt suurenenud. Lühiajaliste piiriületuste arv püsib jätkuvalt 5-7 protsendi juures.

Piirikaubanduse kontrolli all püsimist näitab maksuameti hinnangul ka see, et riigieelarvesse laekub alkoholiaktsiisi oodatud mahus. Võrreldes kevadprognoosiga on viie kuuga eelarvesse vähem laekunud vaid mõnisada tuhat eurot.

Alkoholi piirikaubanduse mõju eelarvele on viie kuuga 4,5-6 miljonit eurot, mis vastab riigi eelarveprognoosile.