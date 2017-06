USA kauplusekett plaanib müüjad ka koduteel tööle panna

Nii loodetakse veebimüügis järgi jõuda Amazonile, kirjutab The Guardian.

Walmartil on 4 700 kaupluses tööl 1,5 miljonit inimest. Supermarketiketi sõnul on see igati mõistlik lahendus, kuna 90 protsenti ameeriklastest elab oma töökohast vähemalt 16 kilomeetri kaugusel.

Marc Lore, Walmarti e-kaubanduse juht, kinnitas, et nii on võimalik vähendada postikulusid, viia kaubad kiiremini kohale ning pakkuda töötajatele võimalust lisaraha teenida.

«Kujutlege kõiki marsruute, mida mööda meie töötajad tööle tuleksuks ja koju naasmiseks sõidavad ning kui palju majapidamisi sinna teepeale jääb. Väga lihtne on näha, kuidas taoline süsteem kogu mängu muudaks,» märkis Lore.

Kolme kaupluses on taolist töökorraldus kolm kuud testitud.