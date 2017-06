Ametist lahkuv Sester: mind on korduvalt mujale kutsutud

«Mitmed ettevõtjad on viimase paari aasta jooksul mulle öelnud, et võrreldes varasemate aastatega nad saavad alles nüüd üle rahandusministri kabineti läve tulla,» kirjeldab ametist lahkuv Sester intervjuus Äripäevale, viidates sellega, et mitte kõik ettevõtjad ei olnud tema tegevuse suhtes kriitilised.

Küll aga tunnistas ta, et ettevõtjad avaldasid väga palju survet, et valitsuste, mille rahandusminister ta viimastel aastatel olnud on, maksumuudatused teoks ei saaks. «Seda oli ette aimata. Vähemalt selle sajandi jooksul pole tehtud nii võimast tööjõumaksu vähendamise reformi nagu saab olema järgmisel aastal.»

Muuhulgas rääkis Sester, et teda on korduvalt ka teistesse erakondadesse kutsutud, kuid kuna IRL on tema jaoks justkui oma laps, siis ei ole erakonnast lahkumine kunagi mõeldav valik olnud.

