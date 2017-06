Hiinlased viivad näotuvastustehnoloogiat julgelt massidesse

Hiinas kasutatakse näotuvastustehnoloogiaid näiteks maksete tegemisel suletud elamukvartalitesse, tudengi ühiselamutesse ja hotellidesse sisenemisel, vahendab Financial Times.

Näotuvastustehnoloogia on Hiinas pandud tööle isegi aastakümnete vana probleemi lahendamisel, Pekingi Taeva Templi tualettpaberi varguse vastu. Nimelt on avalikud tualetid seal varustatud näotuvastusseadeldistega, mis ei luba ühel inimesel korraga liiga palju paberit võtta.

E-poe Alibaba veebimaksete lahenduse eest vastutav Ant Financial võimaldab veebipoe 450 miljonil kasutajal oma makseid identifitseerida ka läbi selfi tegemise. Samuti lubab üks Hiina pank oma klientidel osades müügiautomaatides maksa näotuvastustehnoloogia abil.

Näotuvastustehnoloogiat kasutab ka Hiinas tegutsev autojagamisettevõte Didi Chuxing ning kohalik internetiotsingu keskkond Baidu võimaldab inimestel oma kontoritesse siseneda näotuvastuse abil.

Näotuvastustehnoloogia massidesse viimisest on iseäranis huvitatud Hiina tehnoloogiaettevõtted, kes tahavad siin oma Lääne konkurentidele silmad ette teha, kuna viimaste areng on olnud aeglasem just nende inimeste pärast, kes kardavad, et näotuvastustehnoloogia trügib liialt nende privaatruumi.

Kuigi hiinlased on tehisintellekti arendamisel sama kaugel kui USA või Euroopa ettevõtted, on nad esimesed, kes on asunud seda juba kaubanduslikul eesmärgil kasutama. Kohalikud eksperdid põhjendavad seda sellega, et tehnoloogiaettevõtted tahavad oma toote pealt raha teenida ja selle kohene testimine lihtsustab tehisintellekti massidesse viimist.

Hoogu on neile juurde andnud ka asjaolu, et näotuvastustehnoloogiaga arendajad on saanud Hiinas palju positiivset tagasisidet. Mida rohkem rakendamisvõimalusi nad sellele leiavad, seda paremaks ka tehnoloogia ise muutub. Tehisintellekti kasutavate rakenduste puhul on Hiina hea testkeskkond, kuna suur rahvaarv viib andmete haldamise kulud madalaks.

Kuna erinevalt USAst ja Euroopast ei ole Hiinas seadusi, mis reguleeriks inimeste piltide kasutamise, on see omakorda julgustanud Hiina tehnoloogiaettevõtteid näotuvastustehnoloogiatega katsetama.

Lisaks toetab igasugust liiki biomeetrilise tehnoloogia arengut Hiinas ka sünergia e-riigi lahendused, kuna Hiina on suutnud luua suurima rahvusliku andmebaasi, kus piltidega on identifitseeritud üle miljardi inimese, mis on märksa enam kui 400 miljonit inimest USAs.