Tehnoloogiahiidude juhid kaotasid veel 8,6 miljardit

Kuigi Bezos oli veel mai alguses kindel pretendent maailma rikkaimate inimeste edetabeli esikohale - jäädes seal alla vaid Bill Gates'ile -, kindlustas reedene tehnoloogiaettevõtete väärtuse langus tema kolmandat kohta selles edetabelis, vahendab Bloomberg.

Koha võrra langes Amazoni asutaja ja suuromanik Bloombergi Miljonäride Indeksis juba mai keskpaigas, kui maailma rikkaimad inimesed kaotasid oma vara väärtusest kokku 35 miljardit dollarit. Kuna reedel kahanes Amazoni turuväärtus kolme protsendi, vähendas see ettevõtte asutaja vara väärtust 2,6 miljardi dollari võrra, see on nüüd 83,9 miljardit dollarit.

Facebooki kaasasutaja Mark Zuckerberg ja Google'i emafirma Alphabeti omanikud Larry Page ning Sergei Brin kaotasid kokku 4,6 miljardit dollarit. Zuckerbergi vara väärtus on nüüd 64 miljardit dollarit, Page'il ja Brinil 48 miljardi dollari kanti.

Maailma esirikkaste edetabelit juhib jätkuvalt Bill Gates, talle järgneb Hispaania jaekaubanduse magnaat Amancio Ortega.