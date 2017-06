Google valmistub ELi hiigeltrahviks

Trahv oleks taaskord konkurentsivolinik Margrethe Vestageri töövõit, kes mullu augustis esitas juba 13 miljardi euro suuruse trahviarve Apple'ile, vahendab Bloomberg. Hetkel on Google'i juhtum tema tööülesannete hulgas esikohal. Otsus selle kohta peaks tulema loetud nädalate jooksul.

Trahvi suurus kujuneb kindlasti suuremaks, kui 2009. aastal Intelile sarnase asja eest tehtud trahv, mille suurus oli 1,2 miljardit eurot. Euroopa Komisjoni juurdlus Google'i kasutajate võimalike ostueelistuste mõjutamise seaduspärasuse osas on kestnud seitse aastat.

«Kui nad otsustavad trahvi määramise kasuks, siis see peab olema piisavalt suur, et mõjuda hoiatavalt,» rääkis advokaat Stephen Kinsella, kes esindab selles juhtumis ettevõtteid, kes esitasid Euroopa Komisjonile Google'i peale kaebuse.

Google'i esindajate endi sõnul ei ole ettevõte veel Euroopa Komisjoni ametnikega kohtunud, et arutada, milliseks võib kujuneda trahvi mõju ja kas sellele oleks alternatiive. Terve rida Google'i juhtivtöötajaid on otsuseks valmistudes isegi oma suvepuhkused ümber teinud, et olla sellel hetkel Brüsselis kohal.

Küll aga on Euroopa Komisjonil juba tavaks saanud, et sellist liiki suured otsused kuulutatakse välja vahetult enne seda, kui suurem osa ametnikke puhkusele läheb. Näiteks mullu juulis esitas Komisjon 3 miljardi suurused trahvid veokitootjatele Daimlerile ja Volvole.

Brüsselis tegutseva advokaadibüroo Shearman & Sterling advokaat Christopher Bright ütles, et konkurentsivoliniku huvides on võimalikult suur meediakajastus. Kuna juulikuus tavaliselt niikuinii suuri uudiseid ei ole, oleks see talle väga sobiv aeg otsuse välja kuulutamiseks. Bright ise ei ole advokaadina juhtumiga seotud.

Nagu juba näitas mullune kogemus Apple'iga, ei karda konkurentsivolinik suuri numbreid. Näiteks Facebooki 110 miljoni euro suurust trahvi peetakse Apple'i ja veokitootjate trahvide kõrval kommirahaks. Facebooki trahvis Euroopa Komisjon selle eest, et ettevõte ei jaganud avalikkusele korrektset infot WhatsAppi ülevõtmise kohta.

Google saaks Euroopa Komisjoni trahvi ka edasi kaevata, kuid see vaidlus võib kesta aastaid. Näiteks Microsoftil vähenes trahvisumma ühel sellisel korral ainult nelja protsendi võrra.

Kindlasti toob Vestageri samm Google'i vastu kaasa ka korraliku kriitikalaine, kuna on jäänud mulje, et ta on just USA päritolu ettevõtted endale sihtmärgiks seadnud. Ja see vaid pingestaks tänaseid transatlantilisi suhteid.

Samas avaldavad Vestagerile tugevalt survet Euroopa päritolu ettevõtted ja poliitikud, kes väga ootavad Google'ile trahvi välja kirjutamist. Ka on ettevõtted esitanud täiendavaid kaebusi Google'i ja sellele kuuluva android-tarkvara vastu.

Vestager isegi kirjutas hiljuti Twitteris, et hoiab silma peal Google'i uuel reklaamitõrje programmil, mis tähendab, et internetihiiul võib ees seista veel teisigi selliseid suvesid.