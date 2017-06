Reitinguagentuurid ennustavad brittide šokivalimiste järel suunamuutust ka majanduspoliitikas

Briti peaminister Theresa May, kes lootis saada brittidelt oma tegevusele täiendavat toetust läbi erakorraliste valimiste, sai hoopis hävitava löögi, mis jättis tema erakonna parlamendis vähemusse ja paiskas ta enda poliitiliselt ebakindlasse olukorda, vahendab Reuters.

Ka kolme maailma juhtiva reitinguagentuuri - Fitch, Moody's ja S&P Global - hinnangule mõjusid valimiste tulemused ainult negatiivselt, mis tähendab, et Suurbritanniale läheb rahvusvahelistelt finantsturgudelt raha laenamine järjest kulukamaks.

Kuigi mitte ükski kolmest agentuurist ei alandanud reedel Suurbritannia senist reitingut, väljastasid nad kõik hoiatused selle kohta, milliseid riske võib riigi muutunud poliitiline olukord endaga kaasa tuua suuruselt viiendale majandusele maailmas.

«Suurbritannia üldvalimiste tulemus suurendab ebakindlust järgmise briti valitsuse poliitilise platvormi, poliitilise üksmeele ning võimule püsimise aja osas,» märkis Fitch.

Reitinguagentuur leiab, et see mõjutab nii Brexitit kui ka suure tõenäosusega riigi eelarvepoliitikat. Fitchi hinnangul kasvas valimiste tulemusel tõenäosus, et Suurbritannia lahkub EList pigem nö pehme Brexiti stsenaariumi järgi.

S&P Global ütles, et valimiste tulemus hetkel Suurbritannia krediidireitingut ei muuda, kuid hoiatas samuti, et see tekitab täiendavat ebakindlust ning võib Brexiti läbirääkimisi ka pikendada.

«Meie hinnangul võib asjaolu, et ükski erakond ei saavutanud valimistel enamust, pikendada Brexiti läbirääkimisi, mis peaks kohe-kohe algama,» ütles reitinguagentuur, kes ei välista, et peagi võivad riigis ka uued erakorralised valimised tulla.

Moody's ütles, et Suurbritannia reiting sõltub sellest, milliste kokkulepeteni Brexiti läbirääkimiste käigus jõutakse ja milliseks kujunevad eelarvepoliitilised arengud, arvestades, et riigil on täna eelarve puudujääk ning järjest kasvav avalik võlakoormus.

Reitinguagentuur ütles, et praegu ta jälgib, mismoodi toimub uue valitsuse moodustamine ja vajadusel hindab ümber riigi krediidivõimekuse jooksvalt.