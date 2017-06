Maaeluminister maksumuudatuste kaitseks: kriitikud on liiga karmid

«Maksud on teema, mis puudutab meid kõiki ja arutelud maksumuudatuste ümber lähevad alati tuliseks, aga minu hinnangul on opositsioonipoolne kriitika valitsuse maksupoliitika suhtes olnud kohati üle võimendatud,» ütles Tamm Äripäeva arvamusloos.

Ta tõi kõrvale näite Reformierakonna juhitud valitsusest, mis tõstis hüppeliselt nii alkoholi- kui kütuseaktsiisi, kuid täna sellest üldse ei räägi. «Samuti ei ole Reformierakond selgitanud, miks nende võimuloleku ajal tõsteti elektriaktsiisi, mis on üle nelja korra kõrgem kui meie naaberriikides,» nentis keskerakondlasest minister.

«Kui küsida minu seisukohta maksupoliitika suhtes, siis mina pean õigeks ettevõtete klassikalist tulumaksu ja füüsilisest isiku astmelist tulumaksu. Siinkohal võime küll vaielda protsendimäärade ja astmete üle, aga usun, et see on õige suund,» sõnas Tamm.

