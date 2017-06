Tõniste: ütlen ka edaspidi oma arvamuse välja

Kuigi Tõniste ütles kolmapäeval uudistesaates «Aktuaalne kaamera», et väiksemate maksumuudatuste asemel võiks kaaluda hoopis käibemaksu üheprotsendilist tõstmist, siis juba järgmisel päeval märkis peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil, et valitsus käibemaksupoliitikat muutma ei hakka, vahendab ERRi uudisteportaal.

Tõniste sõnul ütles ta välja oma isikliku eelistuse: «Olles ise paar aastat suurest poliitikast eemal, ettevõtja, tundub see mulle kõige lihtsam ja väga ettevõtjasõbralik lähenemine, kus me ei koorma oma ettevõtjaid, ei vähenda konkurentsivõimet ja samas see raha läheb ju abivajajateni.»

Ka märkis tulevane rahandusminister, et peab harjuma sellega, et ministriks saades võib tema arvamus ja nägemus kedagi ehmatada, keegi võib näha seal mingeid kolle, mida tegelikult ei ole. «Ma tahan olla minister, kes neid välja ütleb. See ei tähenda kohe seda, et ma hakkan 100 protsenti seda läbi suruma tänasest valitsuskoalitsioonist,» lausus Tõniste.

