Eesti Energia ametiühingud on saamas oma tahtmist

Eesti Energia elektrijaamades, kaevandustes ja õlivabrikutes esindab töötajaid kaks suuremat ametiühingut. Kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühing koondab peamiselt kaevureid ja Balti elektrijaama töötajaid, Narva Energia ametiühing Eesti ja Auvere elektrijaama ning õlitehaste inimesi.

Narva Energia ametiühing korraldas ka aprillis rahandusministeeriumi ees piketi ja kaasas töötüli lahendamisesse riikliku lepitaja Meelis Virkebau. Tema sõnul on üle kahe kuu kestnud lepitusprotsess jõudmas lahenduseni.

«Nii tööandja kui ametiühing võtsid viimase kompromissettepaneku vastu ja loodetavasti sõlmitakse järgmisel nädalal ka kokkulepe,» ütles Virkebau kolmapäeval Põhjarannikule. Kokkuleppele jõudmist kinnitas ka Narva Energia ametiühingu juht Andrei Zaitsev. «Suutsime säilitada kõik olemasolevad hüved ja samas leppida kokku palgatõusus,» kinnitas ta.

Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk täpsustas, et kokkuleppe järgi tõusevad palgad tagasiulatuvalt alates tänavuse aasta 1. märtsist keskmiselt neli protsenti ja säilivad kõik senises kollektiivlepingus olnud hüved ja toetused.

Uus kollektiivleping kehtib kuni järgmise aasta lõpuni. Kas ja kui palju tõuseb palk alates järgmisest aastast, räägitakse läbi tänavuse aasta lõpus. Sellise kokkuleppega pole aga seni nõustunud kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühing.

Selle liidri Vladislav Ponjatovski sõnul ei ole vastuvõetav, et järgmise aasta palgatõus jäetakse praegu lahtiseks. «See võib tähendada, et reaalsuses uuel aastal palgad ei tõusegi,» sõnas Ponjatovski.

Kaevurite kollektiivlepingu puhul on Ponjatovski sõnul aga erimeelsused lahendatud ja järgmisel nädalal on plaanis see allkirjastada. Kaevurite palgad tõusevad keskmiselt viis protsenti ja senised hüved säilivad.

Läbirääkimiste alguses soovis ametiühing seitsmeprotsendilist palgatõusu. Tööandja üritas asendada senises kollektiivlepingus olevad seadustes ettenähtust suuremad lisatasud töö eest puhkepäevadel, õhtuti ja öösiti, aga ka lisapuhkusepäevad palgatõusuga.