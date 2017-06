Eesti Energia ei tõtta Pallingut topeltmängus süüdistama

Eesti Energia tegi ka 2015. aasta veebruaris Jan De Nulile pakkumise aheraine müügiks ja transpordiks. Paraku tehinguni ei jõutud, kuna kogu tunneliehituse projekt lükkus edasi, märkis Kuusk. Küll aga kinnitas ta, et Eesti Energial on jätkuvalt Jan de Nuliga töine kontakt, mistõttu ei ole välistatud kahe ettevõtte koostöö jätkumine.

Poliitilised vastased pole veendunud

Riigikogu korruptsioonikomisjoni aseesimees keskerakondlasest Anneli Ott leidis, et tema jaoks ei päde õigustus, et üht Eesti ettevõtet lihtsalt aidati, millega on Reformierakonna juht Hanno Pevkur Pallingu teguviisi täna meedias õigustanud.

Ott on veendunud, et toona Eesti Energia nõukokku kuulunud Kalle Pallingu tegevus Viru Keemia Grupi heaks jätab õhku mitmeid lahtiseid küsimusi. «Selgitus, et ühel Eesti ettevõttel aidati ennast välismaal turustada, on veider ning mina sellise käitumise õigsuses ja headuses siiski nii veendunud ei oleks,» leidis Ott. Ta on seda meelt, et igasugune kontakt sellistes olukordades pole päris must-valge.

«Küsimust, kus riigifirmat võidi õõnestada ning tekitada sellele potentsiaalset kahju, tuleks minu hinnangul laiemalt arutada ning teha seda vajadusel ka korruptsioonikomisjonis,» sõnas riigikogu selle komisjoni aseesimees.

Täna kirjutas ajaleht Äripäev, et reformierakondlasel Kalle Pallingul oli huvide konflikt, kui ta Eesti Energia nõukokku kuuludes vahendas rahvusvahelisele ehitusettevõttele Jan De Nul ka Viru Keemia Grupi kontakte.