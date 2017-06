Virkebau Pallingust: olen sõnatu

«Kui see kõik tõsi on, siis on see ikkagi äärmiselt häbiväärne,» lisas ta.

Virkebau tõdes, et ta tunneb head meelt selle üle, et Eestis loodi riigifirmade nõukogu liikmete nimetamise komitee, kirjutab Äripäev. «Ma loodan küll, et nõukogu liikmete valimine on nüüd muutunud tunduvalt professionaalsemaks ja läbipaistvamaks,» sõnas ta.

Riiklik lepitaja viitas, et ta oli ka kümme aastat Eesti Energia auditikomitee liige.

