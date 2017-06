Ratas: Balti gaasivarustuse tagamine eeldab võrdset konkurentsi

Peaminister rõhutas, et Eesti toetab terminali plaanidega edasi liikumist. «Leedu poolt Klaipėda sadamasse renditud ujuvterminal tõi kiire väljapääsu, kuid pikaajalise lahendusena on Balti riikide ühine huvi rajada regionaalne LNG terminal, mis mitmekesistaks tarneallikaid ning tagaks stabiilsed ja turvalised maagaasitarned Baltikumi,» sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on Eesti valmis arutama erinevaid koostööformaate, kuid pikaajalise lahenduse leidmiseks tuleb tagada võrdsed konkurentsitingimused erinevate projektide vahel. «Olukord, kus gaasi tarbimine regioonis väheneb on küll väljakutse arendajatele, kuid sunnib seetõttu veelgi enam töötama just kõige kulutõhusamate lahendustega,» sõnas Ratas ja lisas, et igasugune pikaajaline lahendus peab lähtuma turuloogikast. «Eesti terminalide rajamist maksumaksja rahaga gaasitariifi kaudu toetada ei soovi, selle küsimuse peab lahendama erasektor oma investeeringutega.»

Terminali asukoha puhul on peaministri sõnul Eesti riik ning siinsed arendajad arvestanud otsuste ja analüüsidega, mis on tehtud nii regionaalsel kui ka Euroopa Liidu tasandil. «Euroopa Komisjoni tellitud uuringu kohaselt on regionaalse vedeldatud maagaasi terminali parim asukoht Soome lahe rannikul,» lausus Ratas. «Kuna Soome loobus terminali ehitamisest, saab see järelikult tulla kas Muugale või Paldiskisse,» sõnas Ratas ning lisas, et selle otsuse on üle kinnitanud ka Balti riikide valitsusjuhid.

Ratase sõnul jagavad Balti riigid ühist huvi regionaalsete transpordi- ja energiaprojektide elluviimiseks ning tõi näiteks Rail Balticu, rajatavad gaasiühendused ning elektrisüsteemide sünkroniseerimise Euroopaga. «Planeeritavad projektid on heaks näiteks Balti riikide konstruktiivsest koostööst, eesmärgiga elavdada majandust ning tugevdada piirkondlikku koostööd ja julgeolekut.»

Regionaalne LNG terminal Soome lahe kaldal on üks element paketis, kus on ka Eesti-Soome vaheline gaasiühendus Baltic Connector ja Leedu-Poola vaheline gaasiühendus GIPL. See oluliste gaasi taristuprojektide nimekiri lepiti kokku juba 2013. aastal eesmärgiga siduda Balti riigid ja Soome EL-i ühtse gaasituruga ning luua võimalused gaasi tarneallikate mitmekesistamiseks.