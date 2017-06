Kaupmehed loevad napsumüügi kahjusid kokku

«Nii järsku alkoholimüügilangust pole me viimase kümne aasta jooksul näinud,» sõnas Rimi pressiesindaja Katrin Bats. Ta lisas, et nende poeketis on alkoholimüük oluliselt langenud nii mahus kui käibes. «Ainsana on hetkel veel kerge müügikasvuga vahuveinid,» rääkis Rimi pressiesindaja Katrin Bats. Kõige enam on langenud kange alkoholi müük, suure languse on teinud ka õlle müük.

Batsi sõnul saab piirkondliku eripärana välja tuua kogu Lõuna-Eesti. «Põhjusena kindlasti selle piirkonna lähedus lõunanaabritega, kust alkoholi tunduvalt soodsamalt kätte saab,» rääkis Bats. Ainuüksi Valga kaupluste alkoholimüügi käive on kukkunud enam kui poole võrra, Pärnus ligikaudu -30 protsenti.

Viinamüük kiratseb

Ka Selveris on alkoholi müük languses nii koguselises kui rahalises vaates. Hinnatõusu mõju on suurem olnud kangele alkoholile ja selle müük on langenud kuni kümnendiku.

«Enam on langenud koguseline müük, hinnatõusu arvelt on rahaline langus mõnevõrra väiksem,» rääkis Selveri juht Kristi Lomp.

Regioonide vaates on suurem langus Lõuna-Eestis, kus läbimüük on kahanenud kuni 2/3, mõõdukam langus on Kesk- ja Lääne-Eestis. Harjumaal ja Virumaal on langus madalam

«Kangete jookide osas on ostmisel eelistused kaldunud rohkem gin, viski ja liköörveinide kasuks,» rääkis Lomp. Lahja alkoholi tarbimist mõjutab lisaks hinnatõusule hooajalisus, nii näiteks on viimaste kuude siidri müügi languse põhjus osalt tingitud jahedast kevadest.

«Kui võrrelda eelmise ja tänavuse aasta mahte, siis kõige rohkem on alkoholi müük langenud Lõuna-Eestis ligi 30 protsenti,» rääkis Coopi (A&O, Konsum, Maksimarket) pressiesindaja Martin Miido. Kange alkoholi müük on langenud kolmandiku võrra, õlle müük 30 protsenti, veine ja lahjat alkoholi müüakse viiendiku võrra vähem. Üle Eesti on Coopi poodides alkoholimüük vähenenud kümnendiku võrra.

Pealinnas siidrit ei jooda

Maxima pressiesindaja Katja Ljubobratetsi sõnul mõjutavad müüginumbreid mitmed tegurid, sh väga tugevalt riigi alkoholipoliitika ja aktsiisitõus. Viimane toob kaasa hinnatõusu ja ka tarbimise vähenemise. «Samuti üha kasvava trendina maad võttev piirikaubandus mõjutab selgelt kõikide jaekaubandusettevõtete müüginumbreid,» rääkis poeesindaja.

Maxima kaupluste alkohoolsete jookide müügi vähenemine on piirkonniti erinev, Lõuna-Eestis on müük vähenenud vahemikus 20-40 protsenti sõltuvalt toodetest. «Kui näiteks õlle müük on keskmiselt vähenenud ligi viis protsenti, siis pealinnas jääb see paariprotsendi juurde. Samas siidrite puhul räägime juba ka pealinnas kümneprotsendisest müügi vähenemisest,» rääkis Ljubobratets.

Mullu jäi Läti viinaralli tõttu Eesti riigieelarvesse laekumata 10 miljonit eurot.