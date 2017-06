Veel on aega osaleda oksjonil lõunatamiseks Warren Buffettiga

Juba 18. aastat järjest toimub oksjon võimalusega lõunastada Warren Buffettiga. Lõuna toimumiskohaks on New Yorgi steakhouse Smith and Wollensky.

Tegemist on heategevusüritusega Glide'i fondiga, kes kogub raha San Francisco kodutute laste jaoks. Lõunasöök läheb maksma ilmselt mitu miljonit, täna kella üheksa ajal oli pakkumine 1,5001 miljonit dollarit.

Kokku on Buffett nende aastate jooksul kogunud 24 miljonit dollarit. Suurimad pakkumised olid eelmisel ja 2012. aastal – 3,457 miljonit dollarit, aga 2013. aastal piisas lõunasöögiks vaid ühest miljonist.

Oksjoni käiku saab jälgida siit.