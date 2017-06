Briti valimised kukutasid naela

Naela kurss kukkus 1,6 protsenti 1,2748 dollarini, mis on valuuta suurim langus alates eelmise aasta oktoobrist. Kuna ka euro kurss pärast Tallinnas toimunud Euroopa Keskpanga nõukogu istungit langes ja langus jätkus ka täna hommikul, on naela kursilangus euro suhtes mõnevõrra väiksem – 0,3 protsenti 1,1182 euroni.

«See on Suurbritannia majanduse jaoks segadustekitav, mistõttu on negatiivne nii naelale kui ka aktsiaturule,» ütles Reutersile investeerimispanga AMP Capital peaökonomist Shane Oliver. «Aga Suurbritannia on vaid 2,5 protsenti maailma SKT-st, mistõttu on raske näha selle olulisi mõjusid globaalsetele investeerimisturgudele,» lisas ta.

Londoni börs avaneb meie aja järgi kell 10.