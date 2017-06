Rootsi valitsus andis Nordea ähvardusele järele

Rootsi rahandusminister andis täna teada, et on otsustanud pankade toel loodava riikliku kriisifondi summale seada piirmäära, kuigi varasem avatsus nägi ette, et sellel lastakse piiramatult kasvada, vahendab Bloomberg.

Kuigi Rootsi valitsus jääb endiselt selle juurde, et kriisifondi esimesel tegevusaastal ehk 2018. aastal peavad pangad panustama fondi kolm miljardit rootsi krooni ehk 310 miljonit eurot, kuid on nüüd teinud järelandmisi summa osas, mida pangad peavad selle järgnevatel ehk 2019. ja 2020. aastal kriisifondi panustama. Fondi piirmäär loodetakse saavutada 2025. aastaks.

«Me oleme väga tähelepanelikult kuulanud, kuidas pangad on meie plaanile reageerinud,» rääkis finantsturgude minister Per Bolund pressiteate vahendusel. «Meie hinnangul on uus ettepanek väga hästi tasakaalustatud erinevate huvide vahel.»

Varasem Rootsi valitsuse plaan sai palju kriitikat kõige suuremalt piirkonnas tegutsevalt pangalt Nordealt, kes ähvardas seepeale panga peakontori mõnda teise Skandinaavia riiki viia. Selle valguses võib Rootsi valitsuse uut plaani näha kompromissettepanekuna.

Bolund rääkis ajakirjanikele, et ta on veendunud, et Nordea näeb siiski häid võimalusi äritegevuse jätkamiseks Rootsis ning veendub selles, et sealne pangandussüsteem on stabiilne ja turvaline. Ka loodab minister, et uus plaan leiab laiapõhjaliselt toetust parlamendis.

Küll aga ütles Nordea panga investorsuhete juht Rodney Alfven telefoni teel, et Nordea ei hakka praeguses etapis veel mingeid seisukoht võtma oma senise otsuse või selle muutmises osas. «Nordea kindlasti teadvustab, et tänane olukord ei ole enam see, mis ta oli eile,» lisas ta samas.

Nordea panga tegevjuht Casper von Koskull on varasemalt meediale öelnud, et panga juhtkond loodab enne suve peakontori võimaliku kolimise osas otsuse teha, jagamata samas välja konkreetseid kuupäevi.