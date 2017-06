RKAS laenab LHV pensionäridelt raha

RKASi juhatuse liikme Piia Kallase sõnul on äriühingu tänane omakapitali maht tavapäratult suur ning emisiooni läbiviimine pakkus hea võimaluse nii investeeringute rahastamiseks kui ka ettevõtte kapitali struktuuri korrastamiseks, vahendab Äripäev.

«Kui varasemalt on RKAS kaasanud võõrvahendeid pankade kaudu, siis pensionifondide kaudu tegevuse rahastamine on ettevõttele esmakordne,» lisas Kallas.

LHV pensionifondide juhi Andres Viisemanni sõnul on tal väga hea meel, et RKAS valis LHV pensionifondid endale võlakirjainvestoriks.

«Antud võlakirjade emissioon ongi oluline just sellepoolest, et me suutsime leida lahenduse ning tõestada, et pensionifondid suudavad pakkuda pankadele korralikku konkurentsi,» tähendas Viisemann.

