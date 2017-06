Keskpank jätab intressimäärad pikemaks ajaks samale tasemele

«Nõukogu hinnangul jäävad baasintressimäärad praegustele tasemetele pikemaks ajaperioodiks ja tunduvalt kauem, kui tehakse netovaraoste,» ütles keskpanga president Mario Draghi neljapäeval pressikonverentsil Tallinnas.

Varem on Draghi viidanud, et baasintressid võivad langeda ka senisest madalamale tasemele. See on pärast viimast intressilangetust esimene kord, kui ECB enam langetamise võimalusele ei viita.

EKP nõukogu otsustas tänasel istungil säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana -0,40 protsenti, teatas keskpank.

Mittestandardsete rahapoliitiliste meetmetega seoses kinnitab EKP nõukogu, et igakuiseid netovaraoste 60 miljardi euro ulatuses jätkatakse kuni 2017. aasta detsembri lõpuni või vajaduse korral kauem ning igal juhul seni, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga.

Samal ajal kui tehakse netovaraoste, reinvesteeritakse ostukava raames soetatud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvad põhiosa tagasimaksed. Kui väljavaade muutub vähem soodsaks või finantstingimused ei ole enam kooskõlas edasiste sammudega inflatsiooni arengu püsival kohandamisel, on EKP nõukogu valmis suurendama varaostukava mahtu ja/või kestust.