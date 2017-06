Audit kinnitab: Eestis tegutsev ärimees pettis Norra riigilt miljoneid

Sellisele järeldusele jõudis täna Norras avaldatud rahvusvahelise audiitorifirma Deloitte'i audit, mille avaldamist oli lükatud juba kuu aega edasi, sest ligi 15 aastat Eestis tegutseva Salström-Leyhi kasulaste vahendamisele keskendunud äritegevuse uurimine osutus oodatust keerukamaks, vahendab Äripäev.

Auditi tellis Norra laste-, noorte- ja perekonnaministeerium Bufdir, kelle lepingupartnerina oleks pidanud Salström-Leyhi Tallinnas Pirita teel endises olümpiakomitee majas asuva peakorteriga Interpharuse nime kandva ühenduse Norra rakuke Fyrlykta käituma mittetulundusühingu põhimõttel: lastele mõeldud sotsiaalraha arvel rikastuda ei tohi. Kui teenitakse kasumit, tuleb see suunata vaid ühenduse enda arendamisse.

Nüüd aga selgus, et just isiklikku rikkust ajas Salström-Leyh omale Bufdiri partnerina kokku, järgimata lepingutes nõutud mittetulunduslikkuse põhimõtteid. Ministeerium on otsustanud lõpetada kõik laste kasvatusperedesse vahendamise lepingud tema sihtasutusega.

