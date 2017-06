Laidvee suhtub Kiievi-Tallinna reisirongi skeptiliselt

«Ma rääkisin nii Ukraina kui Valgevene raudtee esindajatega, kõik lugesid lehest seda ega polnud asjaga täpsemalt kursis,» ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees ja peadirektor Erik Laidvee BNS-ile.

«Pigem vangutasid kõik pead, eks selle asja võib ju korra ette võtta ja vaadata, kas on mingit jumet,» ütles Laidvee. «See oli ilmselt selle härra [Omeljani] visioon, et midagi sellist võiks olla, aga sellega pole veel keegi tegelenud.»

«Üldiselt oleks see tervitatav, mida rohkem selliseid ronge käib, seda parem, aga siin on muidugi kiiruse probleem, kui me räägime reisijatest,» ütles Laidvee.

Ukraina taristuminister Volodõmõr Omeljan teatas teisipäevasel pressikonverentsil, et tahab alustada reisirongiliiklust marsuudil Kiiev-Minsk-Vilnius-Riia-Tallinn. Marsuudil oleks ka võimalik pikendus Odessasse.

Kogu rööbastiku rööpavahe oleks Omeljani sõnul endise Nõukogude Liidu territooriumil kasutatav 1520 millimeetrit, mis lubaks reisida ilma rongi rattaid vahetamata.