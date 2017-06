Ratas tõmbas Tõniste käibemaksu tõusu plaanile vee peale

«Koalitsioonileping on tegelikult erinevate osapoolte kompromissdokument,» kirjeldas peagi ametist lahkuv rahandusminister Sven Sester (IRL) tänasel valitsuse pressikonverentsil. «Me oleme kokku leppinud novembris, et teeme pingutusi selle nimel, et maksud, mis on seotud tööjõuga, läheksid alla ja neutraliseerime võimalike maksudega, mis on seotud pahede, tarbimise ja keskkonnaga,» märkis ta.

«Kas käibemaksu tõus võiks olla üks alternatiiv - tegemist on ju klassikalise tarbimismaksuga -, siis ma ütlen ausalt, et novembrikuus olid laua peal erinevad maksumuudatused - klassikaline astmeline tulumaks - kõrgema palga puhul 26 ja 33 protsenti -, ettevõtte tulumaksu taastamine ja oli ka käibemaksu tõus,» rääkis Sester. Küll aga märkis ta, et toona ei jõudnud koalitsioonipartnerid kokkuleppele üheski neist kolmest maksust.

«Erinevad osapooled blokeerisid erinevad maksutõusud ära,» põhjendas Sester, tuues välja, et näiteks IRL ei olnud nõus ettevõtte tulumaksu taastamisega. «Nii et siin on võib-olla vastus sellele - see on koalitsioonidokument, mis on täna laua peal ja täna seal käibemaksu tõusu hetkel ette näha ei ole,» sõnas ametist lahkuv rahandusminister.

Ka peaminister Jüri Ratas toonitas, et tänane 15-liikmeline valitsus ei ole kitsalt ühe, teise või kolmanda inimese nägu, vaid on kolme erakonna nägu, kellele on 56 riigikogu saadikut andnud heakskiidu. «Kui küsimus on, kas tänane valitsuskoalitsioon hakkab käibemaksupoliitikat muutma, siis ei, seda võimalust tänases koalitsioonis ei ole,» lisas peaminister.

Küll aga ütles ta, et see, kui tulevad uued ministrid valitsusse, kellel on initsiatiivikust ja entsusiasmi, on alati hea ja kindlasti püüab koalitsioon võtta sellest parima nii Eestile kui Eesti inimestele.