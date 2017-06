Holsmer: rahanduskomisjonis valitseb kaoselaadne olukord

Holsmer rääkis ERRile, et ta ei tea, mis neljapäevasel istungil saab, sest keegi ei ole enne koosoleku algust kindel isegi selles, mis päevakorras on, ning asjad muutuvad tundidega.

Küsimusele, kas komisjoniliikmed ise orienteeruvad pidevalt toimuvates muudatustes, vastas ta, et muidugi mitte. «Keegi ei suuda jälgida, mis seal täpselt toimub, rääkimata avalikkusest. Komisjonis on umbes sama segane seis: tekst muutub, päevakord muutub, kõik on kaoselaadne,» nentis Holsmer.

Mõne päeva eest tegi rahandusministeerium rahanduskomisjonile ettepaneku hõlmata magusamaksuga ka magusad piimajoogid. Holsmeri sõnul iseloomustab see näide toimuvat segadust, kus valitsus täpselt ei tea, mida teha tahetakse.

Loe pikemalt ERRist.