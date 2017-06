Graafik: need on Eesti kõige kallimad arendusprojektid

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et kallimad projektid on valdavas enamuses koondunud kesklinna või Põhja-Tallinnasse. «Ilma näpuga näitamata – osade hinnatase on õigustatud, osadel mitte, valik jäägu tarbija teha,» sõnas ta.

Kõikide arendusprojektide müügisolevate vabade korterite keskmine ruutmeetri hind oli juuni alguse seisuga 2371 eurot. Kõige odavamad uued korterid on Maardus, Lool, Lasnamäel ja Kiilis.

Pindi Kinnisvara monitoorib igakuiselt kõikide suuremate arendusprojektide müügitempot ja -hindu. Ettevõtte enda müügiportfellis on ligi veerand kõikidest turul pakutavatest arendusprojektidest.

Kuivõrd Eesti kõige kallimad arendusprojektid asuvad valdavalt Tallinnas ja Harjumaal, on selles piirkonnas hetkel 102 uusarendust kokku 1730 korteripakkumisega.